Corinthians faz treino recheado de jovens da base e inicia preparação para final do Paulista

O elenco do Corinthians se reapresentou no CT Dr. Joaquim Grava na tarde desta quinta-feira, dia seguinte à eliminação da equipe na terceira fase da Copa Libertadores. O foco agora é a grande final do Campeonato Paulista, diante do Palmeiras.

Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos contra o Barcelona de Guayaquil-EQU, na Neo Química Arena, realizaram uma atividade de recuperação muscular na parte interna do CT.

Já os demais foram a campo para um trabalho intenso de saída de pressão com espaço reduzido, comandado pelo técnico Ramón Díaz. Em seguida, o treinador argentino orientou um treino de enfrentamento que contou com nove atletas da base.

Foram eles: o goleiro Cauã (2006); os zagueiros Vinicius (2006) e Ruan (2007); os meio-campistas Molina (2007), Pedro (2006), Robert (2006) e Teixeirão (2007); além dos atacantes Rodrigão (2007) e Richard (2007).

O grupo retoma os treinos de preparação para a decisão nesta sexta-feira, pela manhã. O primeiro jogo da final está marcado para este domingo, às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

O Corinthians tenta deixar de lado a amarga eliminação na Libertadores para sair em vantagem no confronto. De volta à decisão estadual depois de cinco anos, o time do Parque São Jorge busca evitar o tetra do rival e voltar a erguer um troféu após seis temporadas.