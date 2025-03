Corinthians, Cruzeiro e mais: todos os classificados para a Sul-Americana

Os potes para o sorteio da fase de grupos da Copa Sul-Americana estão definidos, após a derrota do Corinthians e a vitória do Bahia na pré-Libertadores.

Equipes classificadas e potes da Sul-Americana

O Corinthians foi derrotado no agregado por 3 a 2 para o Barcelona de Guayaquil e entrou no pote 4 da Sul-Americana. Apesar da boa vitória por 2 a 0 sobre a equipe do Equador na última quarta-feira, o alvinegro paulista acabou perdendo fora de casa por 3 a 0 e não conseguiu a classificação para a Libertadores.

O Bahia venceu o Boston River nesta quinta-feira por 1 a 0 e se classificou para a Libertadores, deixando o rival uruguaio com a última vaga na Sula. No primeiro confronto, os adversários empataram por 0 a 0.

O sorteio dos grupos será realizado na próxima segunda-feira, às 20h. Os primeiros colocados de cada grupo avançam de forma direta, enquanto os vice-líderes enfrentam as equipes que ficaram em terceiro nos grupos da Libertadores.

Veja os potes

Pote 1

Atlético-MG

Fluminense

Grêmio

Independiente (ARG)

Cruzeiro

Lanús (ARG)

Defensa y Justicia (ARG)

América de Cali (COL)

Pote 2

Guaraní (PAR)

Palestino (CHI)

Caracas (VEN)

Vasco

Huracán (ARG)

Universidad Católica (EQU)

Unión Española (CHI)

Godoy Cruz (ARG)

Pote 3

Once Caldas (COL)

Racing (URU)

Unión (ARG)

Nacional Potosí (BOL)

Cienciano (PER)

Sportivo Luqueño (PAR)

Academia Puerto Cabello (VEN)

Cerro Largo (URU)

Pote 4

Mushuc Runa (EQU)

Atlético Grau (PER)

Vitória

GV San José (BOL)

Deportes Iquique (CHI)

Melgar (PER)

Corinthians

Boston River (URU)