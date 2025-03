Com três de Luiz Fernando, Athletico-PR vence Guarany de Bagé e vai à terceira fase da Copa do Brasil

Nesta quinta-feira, pela segunda fase da Copa do Brasil, o Athletico-PR recebeu o Guarany de Bagé na Ligga Arena e venceu por 3 a 1. Os três gols do Furacão foram marcados por Luiz Fernando, enquanto Yan Philippe diminuiu.

Com o resultado positivo, o Athletico-PR garantiu a vaga na terceira fase da competição nacional. Agora, aguarda o sorteio para saber quem irá encarar. Já o Guarany de Bagé, que eliminou o Altos, se despede do torneio.

O Athletico-PR retorna aos gramados no próximo domingo, contra o Maringá, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Paranaense. A bola rola às 17h (de Brasília), no Estádio Willie Davids. Já o Guarany de Bagé estreia na Série D contra o Joinville. O torneio tem início previsto para o fim de semana do dia 12 e 13 de abril.

Os gols

Aos 13 minutos de jogo, Bruno Zapelli, do Athletico-PR, levantou na cabeça de Luiz Fernando. O atleta não desperdiçou a oportunidade e desviou para as redes.

Já aos 41, ainda da etapa inicial, Kevin Velasco soltou para o autor do primeiro gol. Dentro da área, ele finalizou rasteiro e anotou o seu segundo no jogo.

O Guarany conseguiu diminuir o prejuízo aos 14 do segundo tempo, com Yan Philippe. Marllon tentou a finalização e a bola desviou no companheiro. Assim, enganou o goleiro Mycael e morreu no fundo das redes.

No entanto, os mandantes voltaram a marcar com Luiz Fernando, desta vez aos 28. O camisa 19 pegou a sobra e completou no canto.