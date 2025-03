Com sete brasileiros, veja todos os classificados para a Libertadores

A pré-Libertadores terminou nesta quinta-feira, e todos os clubes foram definidos para a disputa do torneio.

Os brasileiros classificados para a Libertadores

A última vaga foi definida com a vitória do Bahia nesta quinta. O elenco comandado por Rogério Ceni empatou com a equipe uruguaia por 0 a 0 no jogo de ida, enquanto na volta os brasileiros venceram por 1 a 0 e conquistaram o acesso.

Botafogo, Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Internacional, Fortaleza e Bahia são os representantes brasileiros no torneio. O Corinthians foi eliminado pelo Barcelona de Guayaquil no agregado por 3 a 2 e vai disputar a Copa Sul-Americana.

Veja a divisão dos potes para o torneio

Ao todo, 32 equipes estão na disputa pelo título da Copa Libertadores. Para ser realizado o sorteio, são divididos quatro potes com oito clubes cada.

Pote 1

Botafogo

River Plate (ARG)

Palmeiras

Flamengo

Peñarol (URU)

Nacional (URU)

São Paulo

Racing (ARG)

Pote 2

Olimpia (PAR)

LDU Quito (EQU)

Internacional

Libertad (PAR)

Independiente del Valle (EQU)

Colo-Colo (CHI)

Estudiantes (ARG)

Bolívar (BOL)

Pote 3

Atlético Nacional (COL)

Vélez Sarsfield (AGR)

Fortaleza

Sporting Cristal (PER)

Universitario (PER)

Talleres (ARG)

Deportivo Táchira (VEN)

Universidad de Chile (CHI)

Pote 4

Carabobo (VEN)

Atlético Bucaramanga (COL)

Central Córdoba (ARG)

San Antonio Bulo Bulo (BOL)

Alianza Lima (PER)

Bahia

Cerro Porteño (PAR)

Barcelona de Guayaquil (EQU)

Apenas equipes que se classificaram através da pré-Libertadores podem entrar em grupos que tenham clubes do mesmo país. O Bahia, por exemplo, que se classificou sobre o Boston River, pode encontrar outro brasileiro na fase de grupos.

O sorteio dos grupos será na próxima segunda-feira, enquanto a fase de grupos acontece entre 2 de abril e 28 de maio.