Chelsea volta a vencer Copenhagen e vai às oitavas da Conference League

Nesta quinta-feira, pelo jogo de volta das oitavas de final da Conference League, o Chelsea recebeu o Copenhagen no Stamford Bridge e venceu por 1 a 0. O gol foi marcado por Kiernan Frank Dewsbury-Hall.

Com o resultado, a equipe comandada por Enzo Maresca avançou às oitavas de final da competição. Na ida, o time já havia superado o adversário por 2 a 1. Agora, aguarda o vencedor do duelo entre Légia Varsóvia e Molde para saber quem irá enfrentar próxima fase. O Copenhagen, por sua vez, se despede do torneio.

O Chelsea retorna aos gramados no próximo domingo, contra o Arsenal, pela 29ª rodada do Campeonato Inglês. A partida acontece às 10h30 (de Brasília), no Emirates Stadium. No mesmo dia, mas pela 22ª rodada do Campeonato Dinamarquês, o Copenhagen encara o Viborg, no Viborg Stadion, às 16h.

O gol

O tento da vitória do Chelsea saiu aos dez minutos do segundo tempo, com Kiernan Frank Dewsbury-Hall. O atleta fez linda jogada individual, invadiu a área e finalizou rasteiro para o fundo das redes.

Veja outros resultados pelas oitavas da Conference League:

Djurgarden 3 x 0 Pafos

Lugano 5 (1) x (3) 4 Celje

Rapid Wien 2 x 1 Borac

Cercle Brugge 2 x 0 Jagiellonia Bia?ystok

Fiiorentina 3 x 1 Panathinaikos

Vitória de Guimarães 0 x 4 Betis