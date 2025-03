Casares vê pressão aumentar no São Paulo; PVC analisa bastidores

Presidente do São Paulo, Julio Casares vive um aumento de pressão política nos bastidores do clube em meio ao acúmulo de problemas financeiros, relatou o colunista Paulo Vinícius Coelho no De Primeira.

Tem muita gente discutindo o crescimento da dívida, que já bateu em R$ 900 milhões e está se aproximando de um bilhão. Não é uma dívida como a do Corinthians, por exemplo, mas é uma dívida que o São Paulo nunca teve na vida.

Tem pressão. Tem muita gente perguntando, até cobrando a gente. Eu estou recebendo mensagens — por que o Casares não é cobrado? Mas a gente cobra, a gente fala do Casares, que a dívida aumentou, que não teve título, que tem questão de salário atrasado, que agora está sendo quitado o direito de imagem, as luvas.

Tem cobrança e isso sempre vai chegar no Conselho Deliberativo.

Paulo Vinícius Coelho

PVC acrescentou que Casares também tem sido questionado no Tricolor sobre a parceria com o empresário Evangelos Marinakis (que é dono do Olympiacos, da Grécia) acerca das categorias de base.

Além disso, a falta de resultados esportivos impulsiona as críticas nos corredores do Morumbi.

Hoje tem uma cobrança para ele perguntando sobre a questão do empresário grego em relação à negociação das divisões de base.

Ele tem respondido que tem tido conversas e que a soberania é do São Paulo, mas tem uma série de contestações que aumentam sempre à medida que os resultados não vêm.

Paulo Vinícius Coelho

Discurso de Ramón Díaz irritou direção do Corinthians; Hernan explica

O discurso de Ramón Diaz após a queda precoce do Corinthians na Libertadores irritou muito a diretoria, que está insatisfeita com o trabalho do treinador, informou o colunista André Hernan.

O que pegou muito mal foi o Ramón Díaz ter falado o seguinte: olha, a torcida ficou chorando, implorando — salva a gente do rebaixamento. Salvamos vocês do rebaixamento, querem o que mais?

Obviamente, o Corinthians é muito grande para você ficar querendo flores para uma situação que era obrigação. Você chega no Corinthians, tem que ter o entendimento do que é o universo Corinthians. É uma situação que também pegou mal.

André Hernan

Há insatisfação em relação às escolhas e à falta de repertório da comissão técnica de Ramón Díaz, que deve ser trocada em caso de derrota para o Palmeiras na final do Paulistão.

Quando acabou o jogo, mandei mensagens para uma galera que estava no vestiário, no entorno do presidente. Eu falei que era legal o apoio da torcida. A resposta que veio foi: 'ah, foi muito legal, mas faltou muita coisa pro time. O time acordou tarde'.

Há um clima de insatisfação no entorno do presidente e da diretoria em relação ao desempenho do time neste ano. Há uma insatisfação do desempenho, insatisfação dos jogadores, insatisfação em relação à falta de repertório, e isso está muito vivo dentro do Corinthians.

Discute-se muito o futuro do Ramón Diaz e o que pode acontecer com o trabalho da comissão técnica.

André Hernan

