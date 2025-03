Botafogo anuncia novo diretor para o futebol de base

O Botafogo anunciou na manhã desta quinta-feira o profissional Erasmo Damiani como novo diretor de futebol de base do clube. De acordo com o Glorioso, a chegada do dirigente visa melhorar ainda mais o desenvolvimento de novos jovens atletas alvinegros.

Junto a Damiani, Dennys Dilettoso também chega ao Glorioso e assume o cargo de coordenador de Captação da Base.

"Me sinto muito honrado com esse novo desafio e feliz por ser escolhido pelo Botafogo. A expectativa é poder contribuir diretamente e cada vez mais assertivo no processo de formação dos atletas e no crescimento do Clube, desenvolvendo um trabalho que nos renda frutos em todos os aspectos. O processo formativo de atletas é construído a médio e longo prazo, passando por diversas áreas e processos, a fim de entregar um atleta preparado para desempenhar na equipe profissional", afirmou Damiani, em fala para o site oficial do Botafogo.

Damiani teve passagens por grandes clubes, além da Seleção Brasileira. O profissional estava no Atlético-MG nos últimos quatro anos.

O novo diretor foi acompanhado pelo diretor de Gestão Esportiva Alessandro Brito e pelo diretor de Coordenação de Futebol Léo Coelho, os novos profissionais foram apresentados e iniciaram suas atividades no Estádio Nilton Santos.

Veja a nota oficial do Botafogo sobre Erasmo Damiani:

"Em mais um passo estratégico em prol do melhor desenvolvimento dos jovens atletas alvinegros, o Botafogo oficializou, nesta quinta (13), Erasmo Damiani como o seu novo Diretor de Futebol de Base.

Após passagens por grandes clubes e pela Seleção Brasileira, Damiani esteve à frente da base do Atlético-MG nos últimos quatro anos e chega ao Glorioso para dar sequência ao processo de reformulação das categorias de formação do Clube, iniciado com a chegada do atual Diretor de Coordenação de Futebol, Léo Coelho"