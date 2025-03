Boicote? Sem respeito da FPF, SPFC não deve priorizar Paulista, diz Renan

O São Paulo realmente deveria considerar disputar o Campeonato Paulista com o time sub-20 a partir de 2026, já que a competição não é bem tratada nem pela própria Federação Paulista de Futebol, que a organiza, disse Renan Teixeira, na Live do Clube, nesta quinta (13).

Para o comentarista, a polêmica de arbitragem na semifinal contra o Palmeiras é apenas mais uma maneira com que o São Paulo foi desrespeitado pela FPF.

O São Paulo já é desrespeitado pela CBF e pela FPF há muito tempo. Não é medo, ninguém tem que ter medo do São Paulo, mas respeitar o clube. [...] Achei legal a mensagem que o São Paulo passou para a Federação, de, quem sabe, boicotar o Paulistão 2026. Eu estou de acordo. Coloca o sub-20. Se eles não dão a importância devida para o próprio produto, coloca o sub-20 para jogar.

Renan Teixeira

Arnaldo: Zubeldía precisa usar a base do São Paulo; reservas são fracos

Ainda que o time sub-20 do São Paulo não tenha se provado regular, Zubeldía terá que usar os melhores jogadores da base para compor o elenco, afirmou Arnaldo Ribeiro.

A base do São Paulo teve bom desempenho em três meses. Tem que ter uma certa parcimônia. [...] A partir do elenco que o elenco é completamente dizimado, necessariamente, o Zubeldía vai ter que optar por jogadores mais técnicos da base porque os reservas são fracos. Eu lamento dizer isso, mas os reservas do São Paulo são fracos, sobretudo do meio para a frente.

Arnaldo Ribeiro

