Bahia vence Boston River e garante vaga na fase de grupos da Libertadores

Nesta quinta-feira, pela terceira fase da Libertadores, o Bahia recebeu o Boston River na Arena Fonte Nova e venceu por 1 a 0. O gol foi marcado por Jean Lucas.

Com o resultado positivo, o Tricolor de Aço, que havia empatado sem gols o duelo de ida, se garantiu na fase de grupos da competição após 36 anos. Agora, aguarda o sorteio para conhecer o seu grupo. O evento está programado para a próxima segunda-feira, dia 17 de março. O Boston River, por sua vez, fica com a vaga na Sul-Americana.

O Bahia retorna aos gramados no próximo domingo, contra o Vitória, pelo jogo de ida da final do Campeonato Baiano. A partida acontece às 18h (de Brasília), na Arena Fonte Nova. Já o Boston River encara o River Plate, na segunda-feira, pela sexta rodada do Campeonato Uruguaio. O jogo está marcado para às 21h15, no Estádio Saroldi.

O gol do Bahia saiu aos 14 minutos do primeiro tempo, com Jean Lucas. O atleta recebeu o cruzamento de Luciano, subiu muito bem e desviou de cabeça para o fundo das redes.