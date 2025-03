Bahia martela, vence Boston River e volta à Libertadores após 36 anos

O Bahia pressionou muito e venceu o Boston River por 1 a 0 na Arena Fonte Nova, nesta quinta-feira, pela pré-Libertadores, e foi o último classificado para a fase de grupos da competição. Os brasileiros voltam ao torneio após 36 anos — a última vez foi em 1989.

O gol da partida foi marcado por Jean Lucas. O Bahia entrou no pote 4 do sorteio. O Boston River "caiu" para a Sul-Americana.

O sorteio dos grupos da Libertadores será na próxima segunda-feira, às 20h. No domingo, às 18h (de Brasília), o Tricolor enfrenta o Vitória no primeiro jogo da decisão do Campeonato Baiano.

Primeira etapa contou com pressão brasileira

O Tricolor de Aço buscou o jogo desde o início e quase abriu o placar com menos de cinco minutos. Everton Ribeiro aproveitou rebote quase na pequena área e virou um belo voleio, bloqueado pelo zagueiro do adversário.

Na reta final do primeiro tempo, quase um gol contra do Boston River. Gilberto conseguiu belo cruzamento na grande área mirando em Erick Pulga. O zagueiro Acosta se antecipou e cabeceou forte contra o próprio gol, obrigando o goleiro Antúnez a espalmar.

Em mais de uma oportunidade nos 45 minutos iniciais, o Bahia desperdiçou bons contra-ataques. Ao chegar pelas pontas com velocidade, o elenco brasileiro não soube aproveitar e cruzou rasteiro para o meio da grande área, muitas vezes sem nenhum companheiro de equipe ali presente.

Bahia em cima e gol da classificação nos 45 minutos finais

Ainda no início da segunda etapa, Adamo perdeu um gol incrível. O atacante recebeu um ótimo passe rasteiro na grande área durante contra-ataque e, sozinho, escorregou e acabou errando a finalização que poderia abrir o placar do jogo.

Depois de pressionar muito, Jean Lucas conseguiu o gol para o Bahia. Luciano Juba fez ótimo cruzamento direto na cabeça do camisa 6, que subiu bem e colocou no fundo da rede aos 13 minutos do segundo tempo.

Pouco tempo depois, o Bahia fez um golaço de cobertura, mas o árbitro parou o confronto antes de o gol acontecer. Lucho Rodríguez correu sozinho rumo ao gol do Boston River e, sob pontapés, acabou caindo, e a falta foi marcada. A bola sobrou para Everton Ribeiro, que marcou por cima do goleiro e saiu para comemorar com a torcida, mas o lance já estava parado.

Assim como na primeira etapa, o Bahia foi superior e conseguiu o gol após martelar o adversário. Ainda que o Boston River tennha conseguido algumas poucas oportunidades, foi o time da casa quem pressionou até abrir o placar. Os visitantes assustaram os brasileiros no fim da partida, mas o Tricolor garantiu a classificação.