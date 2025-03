Apesar de eliminação, Garro atinge recorde de passes decisivos em um jogo de Libertadores

A noite desta quarta-feira não foi agradável para o torcedor corintiano. O Timão venceu o Barcelona-EQU por 2 a 0, mas deu adeus à Copa Libertadores. Apesar da eliminação, o meia Rodrigo Garro, autor da assistência para o primeiro gol do Corinthians, bateu o recorde de mais passes decisivos em um jogo de Libertadores desde 2022, com nove acertos.

Além disso, o argentino, que atuou com dores no joelho, acertou cinco cruzamentos e teve 95 ações com a bola, o primeiro da partida nestes quesitos entre todos os jogadores. Os dados são do site Sofascore.

A assistência contra o Barcelona nesta quarta-feira foi a segunda de Garro nesta temporada. Antes, o argentino havia acertado um para gol diante do Guarani, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista.

Durante a reta final do ano de 2024, Garro sofreu com uma tendinopatia patelar no joelho direito. Nesta temporada, o meia perdeu alguns jogos para se recuperar das dores da lesão, que não tem cura. Entretanto, apesar do período afastado, o argentino voltou a reclamar de incômodos na região.

Agora, o Corinthians foca suas atenções na final do Campeonato Paulista. Neste domingo, o Timão encara o Palmeiras, às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pelo duelo de ida da decisão. A partida de volta é no dia 27, quinta-feira, às 21h35, na Neo Química Arena.