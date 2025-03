André Mascote cita autocobrança como arma para encerrar jejum de nocautes no UFC

Quando chegou ao 'Contender Series', em outubro de 2023, André Lima detinha um cartel de 6-0 no MMA profissional, com cinco das vitórias conquistadas por nocaute ou nocaute técnico. Com uma taxa de letalidade rara para os pesos-moscas (57 kg), 'Mascote' foi contratado pelo UFC com grandes expectativas. E, em ação dentro do octógono mais famoso do mundo, o brasileiro ampliou sua invencibilidade na modalidade. Mas apesar do bom momento, os triunfos na liga presidida por Dana White vieram todos nas papeletas. Disposto a mudar tal cenário, o jovem de apenas 26 anos busca um novo desfecho pela via rápida, a fim de encerrar o incômodo jejum.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, Mascote admite que se cobra diariamente para voltar a vencer por nocaute. Neste sábado (15), no UFC Vegas 104, diante de Daniel Barez, o brasileiro terá uma nova chance de 'apagar as luzes' de um adversário. Ciente de suas credenciais na trocação, André explicou que, em seu início de trajetória no Ultimate, priorizou vencer seus confrontos sem sofrer tantos riscos, a fim de ganhar confiança e sobrevida na empresa. Agora, mais habituado ao ambiente, o peso-mosca quer, como diz o ditado, 'vencer e convencer'.

"Eu me cobro (por nocautes). Acredito que todos esperam isso de mim, por eu ser um atleta oriundo da trocação. Em especial, para essa luta, quero acabar com ela de forma rápida. Não importa se vai ser finalização ou nocaute. Quero acabar pela via rápida e mostrar para o UFC que não estão errados (em apostar em mim). Tenho a mão pesada. Mas teve todo um contexto de estreia, primeiras lutas no UFC. Quis me estabilizar na organização antes de dar um show para o público, sem buscar o nocaute a qualquer custo e acabar sofrendo uma derrota", destacou André.

Contrato renovado

Prestes a disputar sua quarta luta no UFC, Mascote não precisa se preocupar com sua continuidade na liga. Afinal de contas, antes mesmo de fechar seu primeiro contrato, o brasileiro já garantiu uma extensão de vínculo na companhia. Feliz com o reconhecimento e sem o peso de 'lutar pelo emprego', André projeta que seu desempenho no card deste sábado será mais atrativo para os fãs, sobretudo para aqueles que focam sempre em nocautes ou finalizações.

"Graças a Deus (renovei). Essa é a primeira luta do novo contrato. Estou muito feliz com essa oportunidade que o UFC está me dando. Pretendo dar um show, estou muito motivado e muito feliz. Com essa nova fase e oportunidade que estão me dando. Tenho tudo para chegar lá e dar um grande show, um nocaute ou uma finalização. Estou muito confiante que essa luta não vai acabar nos pontos. Esperem um novo André Mascote, já mostrei o que posso fazer. Mas esse ano quero trazer grandes nocautes. Vou acabar com todas as minhas lutas. Fiquem de olho para o show", projetou Mascote.

Invicto com um cartel 10-0, André Lima é visto como um dos grandes prospectos da nova geração do MMA nacional. Expoente do 'Team Lucas Mineiro', Mascote ficou conhecido pelo grande público por ter sido alvo de uma inusitada mordida de seu compatriota Igor Severino, logo em sua estreia no Ultimate. Na ocasião, o striker baiano acabou tendo o braço erguido após seu rival ser desqualificado pelo ataque ilegal e conduta antidesportiva.