Alan Franco treina, e São Paulo segue preparação para estreia no Brasileiro

Nesta quinta-feira, o São Paulo trabalhou pela segunda vez após a eliminação na semifinal do Paulistão para o Palmeiras. O treino no CT da Barra Funda contou com a presença de Alan Franco, que não treinou na reapresentação.

O Tricolor Paulista informou na última quarta-feira que o zagueiro permaneceu no Reffis Plus para tratar um trauma no braço esquerdo. O zagueiro argentino apresentou dores após o Choque-Rei e, por isso, não participou do primeiro treino. Lucas, que trata um problema no joelho direito, não teve sua situação atualizada pelo clube.

Alan Franco treinou com os jogadores que tiveram maior minutagem contra o Palmeiras. Este grupo permaneceu na parte interna do CT na última quarta e, portanto, também treinou pela primeira vez nesta quinta.

Os jogadores deste grupo foram ao gramado para atividades de mobilidade, força preventiva, ativação e de fundamentos, como aceleração e corrida. Esta etapa do treino também contou com os jovens da base que participaram da estreia da equipe no Campeonato Brasileiro sub-20.

O restante do elenco são-paulino realizou exercícios de mobilidade, ativação e um circuito de força explosiva em outro campo. O técnico Luis Zubeldía, depois, comandou treino de ataque conta defesa. Por fim, parte do grupo trabalhou cruzamentos e finalizações.

O São Paulo tem tempo para se recuperar e se preparar para a estreia no Brasileirão. O primeiro compromisso da equipe está marcado apenas para o dia 30, contra o Sport, no Morumbis. A bola rola a partir das 16h (de Brasília).

O elenco tricolor retorna às atividades na manhã desta sexta-feira, novamente no CT da Barra Funda.