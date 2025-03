À convite de Teixeira, organização social visita CT Rei Pelé e assiste a treino do Santos

No treinamento desta quinta-feira, o Santos promove uma ação mais que especial no CT Rei Pelé. À convite do presidente Marcelo Teixeira, o clube recebeu estudantes e diretores do Centro Interdisciplinar de Educação Especial Simone C. Horcel (CIEESH). A entidade atende pessoas com paralisia cerebral.

Os estudantes e professores assistiram ao treino da equipe profissional do Peixe. Diretora pedagógica da organização, Regina Silva agradeceu o convite feito por Teixeira.

"Hoje nós viemos (ao CT) à convite do Marcelo Teixeira, que sempre nos proporciona essa maravilha para os nossos alunos. Essa inclusão, essa oportunidade de estar assistindo o treinamento do Santos, os jogadores... só temos a agradecer", disse a profissional em entrevista à Santos TV.

Após o fim das atividades em campo, os jogadores do Santos atenderam os estudantes. Um dos mais tietados foi Neymar, que apesar de ter trabalhado na parte interna do CT, fez questão de tirar fotos e distribuir autógrafos para os visitantes.

Essa foi a segunda sessão de treinos do Santos neste longo período com o calendário livre. A equipe se reapresentou na última quarta-feira e terá pouco mais de duas semanas até o embate contra o Vasco, previsto para o fim deste mês de março.

Dessa forma, o Santos terá uma espécie de intertemporada até a estreia no Brasileirão. O Alvinegro Praiano volta a campo no dia 30 de março, contra o Vasco, às 18h30 (de Brasília), em São Januário.