Zagueiro do sub-20 do Palmeiras diz que se espelha em Gómez e projeta semi da Libertadores: "Jogo tenso"

O time sub-20 do Palmeiras se prepara para disputar a semifinal da Libertadores sub-20. A partida decisiva acontece nesta quinta-feira, contra o Belgrano. Destaque no setor defensivo, o zagueiro Robson citou inspiração em Gustavo Gómez, zagueiro capitão da equipe principal.

Robson foi titular nas três partidas da fase de grupos. Ele destacou a confiança do técnico Lucas Andrade, que lhe deu a faixa de capitão da equipe no último confronto, vencido por contra o Independiente del Valle, pela última rodada da etapa inicial da competição.

"O Lucas (Andrade) sempre confiou muito em mim, no meu trabalho e na minha liderança. Sempre falou que, se tiver a oportunidade, vai me dar a faixa. Em relação ao Gómez, é uma referência máxima para muitos zagueiros, me espelho muito nele. Defende, coloca o pé na bola, briga em cima e embaixo", declarou.

As Crias da Academia avançaram como líder do Grupo C, com nove pontos somados e 100% de aproveitamento. Além disso, foram 12 gols marcados e nenhum sofrido. A equipe palmeirense volta a campo nesta quinta-feira, às 19 horas (de Brasília), no Estádio Arsenio Erico. Robson analisou a campanha e projetou o duelo decisivo.

"Tem sido um desempenho muito bom. Estamos com um grupo unido e fechado, que está treinando firme, dando o melhor no dia a dia para chegar no jogo e fazer o que tem que ser feito", avaliou.

"A gente sabe da força do time do Belgrano. Jogos contra argentinos são sempre tensos e disputados, então a gente trabalha bastante para chegar na hora da partida e não ter brecha para erro, fazendo o que tem que ser feito", finalizou.