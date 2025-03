Vitória perde do Náutico e é eliminado na segunda fase da Copa do Brasil

O Vitória perdeu do Náutico por 2 a 0 nesta quarta-feira, pela segunda fase da Copa do Brasil, no Barradão. Marcos Ytalo e Hélio Borges foram os autores dos gols da classificação.

Desta maneira, o Náutico avançou à terceira fase da competição. A próxima fase terá os confrontos definidos por meio de sorteio, promovido pela CBF. Por sua vez, o Náutico dá adeus à Copa do Brasil deste ano.

O Vitória volta a campo neste domingo, contra o Bahia, pelo jogo de ida da final do Campeonato Baiano. A bola rola às 18h (de Brasília), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. Por sua vez, o Náutico enfrenta o América-RN, no Estádio dos Aflitos, às 19h da próxima terça, em duelo válido pela sexta rodada da Copa do Nordeste.

Fim de jogo. Em partida válida pela segunda fase da Copa do Brasil 2025, o Leão foi superado pelo Náutico pelo placar de 2 a 0. Com o resultado, o rubro-negro se despede da competição. A próxima partida será no domingo (16), pelo primeiro jogo da final do Baianão. ?: Victor... pic.twitter.com/y9T4hMe4cq ? EC Vitória (@ECVitoria) March 13, 2025

O jogo

Os visitantes abriram o placar aos 27 minutos do primeiro tempo. Hélio Borges recebeu na intermediária e mandou uma bomba no canto direito do goleiro Lucas Arcanjo.

Logo em seguida, aos 35, Patrick Allan cobrou escanteio pela direita. Após desvio na primeira trave, Marcos Ytalo se esticou para balançar as redes.