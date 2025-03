Vini Jr. provoca Atlético após classificação: 'Madrid só tem um'

Vinícius Junior comemorou a classificação do Real Madrid sobre o Atlético de Madri na Champions League nas redes sociais, dizendo que há apenas um Madrid "verdadeiro".

O que aconteceu

"Só existe um Madrid! Mas todos nós sabemos disso. Vamos melhorar para a próxima vez", disse Vini após o jogo. O Real Madrid venceu o rival no jogo ida por 2 a 1 e acabou derrotado por 1 a 0 no confronto de volta. Nos pênaltis, bateu o Atlético por 4 a 2.

Madremiaaaa!!! MADRID HAY UNO SOLO!!!! Pero eso todos ló sabemos. A mejorar y a lá próxima!!! -- Vini Jr. (@vinijr) March 12, 2025

No tempo normal, o camisa 7 acabou desperdiçando um pênalti que poderia colocar o Real à frente no agregado. Vinícius chutou forte e por cima do gol de Oblak aos 24 minutos da segunda etapa. O gol de Gallagher, único do duelo, aconteceu com menos de um minuto de partida.

O Real enfrentará o Arsenal nas quartas de final do torneio. Os confrontos de ida e volta estão marcados para os dias 8/9 e 15/16 de abril, respectivamente.