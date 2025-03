Vini Jr. é alvo de ofensas racistas antes de jogo do Real contra o Atlético de Madrid na Champions

Vinicius Júnior foi alvo de ofensas racistas nesta quarta-feira, antes do jogo do Real Madrid contra o Atlético de Madrid, fora de casa, pela volta das oitavas de final da Liga dos Campeões. Um grupo de torcedores do time mandante chamaram o atacante de chimpanzé.

"Ale ale ale, Vinicius chimpanzé", gritaram em frente ao Estádio Metropolitano, em Madri, na Espanha.

Essa não é a primeira vez que Vini é atacado por fãs do Atlético de Madrid. O atacante, aliás, já foi vítima de racismo por diversas vezes em solo espanhol.

Um dos casos mais notórios foi em jogo contra o Valencia, no estádio Mestalla, em 2022. O brasileiro alertou o árbitro e enfrentou os criminosos. Entretanto, foi expulso pela arbitragem.

As inúmeras reações do jogador levaram a Fifa e a CBF a criarem um protocolo e gesto antirracista para uso nas partidas. Desde então, o jogador tem sido um enorme porta-voz na luta contra o preconceito racial. Recentemente, ele defendeu o atacante Luighi, do Palmeiras, que foi ofendido em jogo da Libertadores sub-20.

Vinicius Júnior é um dos grandes nomes do Real Madrid e tenta levar o clube às quartas de final da Liga dos Campeões. Os Merengues venceram o jogo de ida por 2 a 1, no Santiago Bernabéu.