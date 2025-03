Veiga exalta bom momento do Palmeiras e foca na final com Corinthians; Gómez machuca o joelho

Decisivo no clássico com o São Paulo e sempre um diferencial do Palmeiras, o meia Raphael Veiga celebra o bom momento no clube e já se prepara para as finais do Paulistão com o Corinthians, a começar por domingo, no Allianz Parque. Prevendo dois embates complicados, o jogador pede "concentração e atenção" contra o arquirrival.

"(Final é) Sempre diferente pela história que tem, pela rivalidade. Sabemos que tem um monte de coisas que envolvem uma decisão. Mas temos de estar focados naquilo que a gente tem de fazer, nos nossos treinos, quem for para as seleções e quem fica aqui", disse o meia. "Temos de estar todos alinhados porque em jogos assim, em finais, não se pode dar brecha nenhuma. Todo sacrifício é válido para a gente no final comemorar."

Depois de avançar com 1 a 0 sobre o São Paulo, na segunda-feira, em pênalti que gerou muita polêmica, o Palmeiras iniciou os preparativos para as finais nesta quarta com uma notícia preocupante. O zagueiro paraguaio Gustavo Gómez sofreu uma entorse no joelho direito e teve constatada uma lesão no ligamento colateral. O clube não informou o tempo de recuperação, apenas que o defensor iniciou tratamento com os profissionais do Núcleo de Saúde e Performance (NSP). Foi descartada uma cirurgia.

Gómez já havia entrado no decorrer do jogo com o São Paulo por causa de problemas clínicos. O clássico, por sinal, ainda repercute no clube e Veiga ressaltou as dificuldades para superar o oponente por 1 a 0.

"Estamos cada vez mais maduros para jogar jogos assim, duelo difícil. Os últimos jogos contra São Paulo têm sido assim, mas soubemos jogar e o principal foi a classificação", frisou o meia. "No segundo tempo, tivemos até oportunidades para matar o jogo, mas está todo mundo de parabéns. Temos de valorizar essa vitória. Daqui a pouco temos mais dois jogos importantes, a nossa sexta final consecutiva. É fazer de tudo para ganhar o nosso quarto título seguido."

O camisa 23 palmeirense completou 150 partidas no Allianz Parque - é o terceiro atleta que mais atuou na arena, atrás de Dudu (206) e Weverton (176), e o maior artilheiro (52 gols). A cada jogo ampliando seus recordes no clube, Veiga não esconde a satisfação por ajudar o Palmeiras.

"No futebol, o que fica são os momentos, a história, porque o futebol passa muito rápido. Temos de desfrutar o máximo enquanto a gente joga, enquanto estamos aqui. A gente tem de fazer o nosso melhor, se dedicar ao máximo para conseguir conquistar títulos, ficar na história do clube, e lá na frente olhar para trás e falar que tudo valeu a pena", afirmou.

"Falando de mim, eu fico muito feliz por essas marcas, gols, números. Fico feliz porque eu nunca imaginei chegar a esse nível, mas é consequência de um trabalho de muito tempo", completou o também maior artilheiro do clube no século, que já anotou 12 gols apenas em finais e é grande esperança contra o Corinthians.