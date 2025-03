Vai voltar? Hall da Fama do UFC, Ronda Rousey treina com antiga rival; veja

Uma das maiores estrelas da história do MMA, Ronda Rousey fez sua última luta em dezembro de 2016, quando foi nocauteada pela brasileira Amanda Nunes. Desde então, apesar da americana nunca ter oficialmente anunciado sua aposentadoria, um possível retorno à modalidade parecia improvável. Agora, porém, algumas publicações nas redes sociais feitas pela ex-campeã peso-galo (61 kg) do UFC deixaram seus fãs esperançosos.

Nos últimos tempos, 'Rowdy' - como a judoca medalhista olímpica é conhecida - passou a compartilhar alguns vídeos de treinamentos com seus seguidores. A volta à prática de exercícios físicos pode ter relação apenas com sua saúde e bem-estar, já que a ex-campeã do UFC acabou de dar à luz sua segunda filha em janeiro deste ano. No entanto, alguns detalhes em sua mais recente publicação alimentaram os rumores sobre uma possível volta ao MMA.

Um deles, e talvez o principal, foi o fato de Rousey aparecer ao lado de Cat Zingano - sua antiga rival da época do Ultimate - no mais novo vídeo de treinamento compartilhado por ela, no qual foi possível ver que a veterana adicionou exercícios voltados para o MMA à prática. Além disso, uma frase dita pela Hall da Fama do UFC na legenda da publicação chamou a atenção e animou seus fãs.

"Obrigada, Cat Zingano, pela visita e por me ajudar a reaprender como me movimentar - eu tinha esquecido o quão divertido isso poderia ser", escreveu Ronda na legenda da sua publicação (veja abaixo ou clique aqui).

Lenda do MMA

Medalhista de bronze na Olimpíada de Pequim, em 2008, a judoca migrou para o MMA profissional três anos depois e, rapidamente, se tornou a principal e mais popular figura da modalidade entre as mulheres. A americana - campeã peso-galo do Strikeforce e do UFC - foi diretamente responsável pela inclusão do MMA feminino no Ultimate e pela popularização das lutas entre mulheres no mundo.

Dentro do octógono, Ronda Rousey se manteve imbatível durante anos, usando seu grappling como principal arma para derrotar suas adversárias. Sua queda veio em 2015, ao ser nocauteada por Holly Holm, perdendo o cinturão até 61 kg do Ultimate. Na sequência, no que marcou sua última luta no UFC, 'Rowdy' foi superada pela baiana Amanda Nunes. Mesmo assim, a americana deixou o esporte como uma verdadeira lenda do MMA e com uma importância que a coloca entre as maiores de todos os tempos.

