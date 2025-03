Torcida do Atlético volta a fazer cânticos racistas contra Vini Jr.

Alvo constante de insultos racistas na Espanha, Vini Jr. voltou a ser hostilizado antes do jogo de volta das quartas de final da Champions League. A torcida do Atlético de Madrid chamou o atacante brasileiro de 'chimpanzé' nos arredores do Estádio Riyadh Air Metropolitano, palco da decisão.

Vini Jr. sofreu racismo antes do jogo contra o Atlético de Madrid, válido pelas quartas de final desta edição da Champions League. Em vídeo publicado pela Curubito TV, da Espanha, os insultos contra o brasileiro ficam bem nítidos. O jornal AS, tradicional da mídia local, também deu destaque ao ocorrido.

Não é a primeira vez que o atacante é hostilizado pelos torcedores do Atlético de Madrid. Vini Jr já foi chamado de 'mono', que é macaco na tradução do espanhol. Alguns adeptos do Colchoneros, inclusive, chegaram a tentar entrar em clássicos com máscaras, a fim de dificultar a identificação daqueles que são racistas com o brasileiro.

Vini, inclusive, já levou a questão para La Liga, com apoio do Real Madrid, mas não conseguiu progresso contra os insultos na Espanha.

O brasileiro foi importante no jogo de ida das quartas, quando o Real venceu o Atlético no Santiago Bernabéu. Diante do resultado, os Blancos entram em campo com a vantagem do empate nesta quarta-feira.

O astro brasileiro será titular do Real Madrid na partida decisiva contra o arquirrival, e a bola rola a partir das 17h (de Brasília).