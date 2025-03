Sofia Kano não viu primo em ação, mas quer 'honrar legado' no tênis de mesa

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Sofia embarcou para a primeira competição nacional aos 12 anos e, logo que chegou ao ginásio, o sobrenome chamou a atenção. Ela foi abordada por algumas pessoas que não conhecia. Algumas lhe contaram histórias e outras deram palavras de incentivo. Naquele momento, a jovem mesa-tenista compreendeu o legado da família para a modalidade.

O sobrenome, de fato, é conhecido no tênis de mesa. Sofia Kano é prima de Claudio Kano, um dos grandes nomes da história do esporte no Brasil e que morreu em um acidente de moto em 1996. Ele é dono de 12 medalhas em Jogos Pan-Americanos, sendo sete de ouro. Também foi seis vezes campeão do Sul-Americano da modalidade e participou dos Jogos Olímpicos de Seul, em 1988, e de Barcelona, em 1992.

As pessoas vinham falar mais comigo. Principalmente os mais velhos, que viveram a época do Claudio. No começo, foi um pouco estranho porque eu não estava esperando. Não achei que tanta gente ia vir falar comigo, mas é até gostoso. É um legado que eu carrego e que quero honrar. Quero conseguir, realmente, continuar levando o nome da família. Às vezes, vem aquela pressãozinha, mas eu tento usar mais como uma forma de motivação.

Sofia Kano

Natural de São José dos Campos, interior de São Paulo, a mesa-tenista, há um ano e meio, defende a Sogipa, de Porto Alegre. Aos 19 anos, ela se prepara para dar novos passos na carreira ainda na atual temporada.

Claudio Kano, mesa-tenista brasileiro Imagem: Reprodução YouTube

"Por enquanto, joguei muitos campeonatos no Brasil e alguns na América do Sul. Estamos nos preparando para fazer intercâmbios na Europa, mais especificamente para a França, para treinar e participar de competições internacionais. Nesse ano, queremos expandir mais esse meu horizonte e ver um pouco mais do tênis de mesa no mundo."

Sofia, atualmente, ocupa a quarta colocação do ranking brasileiro e sonha em estar em Los Angeles-2028, mas demonstra cautela sobre o assunto. "Claro que é um desejo meu. Se vai ser possível ou não, não depende apenas de mim. Eu tenho boas adversárias e todas nós nos preparamos. Mas posso dizer que tenho como meta mesmo 2032 [Brisane, Austrália]. Mas, se em 2028 for possível, será muito bom".

A mesa-tenista não conheceu o primo. Claudio morreu no dia 1º de julho de 1996, um dia antes da data em que aconteceria o embarque para os Jogos Olímpicos Atlanta, em decorrência de ferimentos graves em um acidente de moto na Marginal Pinheiros, São Paulo. Kano era filho do casal Mitiko e Minoru, irmão de Mário Kano, avô de Sofia.

"Sempre conversei bastante com os meus pais, eles sempre me apoiaram, me motivavam. Eles mostravam que não era fácil, que não ia ganhar tudo na minha mão, mas que eles estavam ali junto comigo para correr atrás. Minha família, no geral, sempre me ajudou muito. A minha tia, mãe do Claudio, sempre me apoiou e respeitou o meu tempo".

Aos poucos, Sofia foi conhecendo mais as histórias do primo, ouvindo os familiares e também ex-companheiros. "Às vezes, rolam algumas histórias em jantares de família. Quando era mais nova, vi alguns documentários, li o livro sobre ele. Nos campeonatos, já conversei com a Valesca [Maranhão], com o Hugo [Hoyama], que jogaram com meu primo. Fui tentando descobrir essa admiração das pessoas e consegui compreender um pouco melhor".

Sobre estilo de jogo, a jovem indica um ponto de inspiração no primo. "Sou uma atleta um pouco mais defensiva. Então, muitas vezes, acabo forçando a outra atleta a atacar primeiro para eu poder contra-atacar. E tenho um saque bom, isso é uma coisa que meio que peguei do Claudio como inspiração. Sempre fui muito tímida, então, não sou de vibrar muito, mas estou tentando me libertar disso e vibrar um pouco mais".

Faculdade de fisioterapia

Sofia se prepara também para o início de outro desafio em 2025: o início da faculdade de fisioterapia. Ela vai fazer de forma híbrida, presencial e online, para conciliar com a agenda de treinos e competições.

"Vai ser meio que uma segunda opção para mim. Dependendo do que acontecer na vida de atleta, eu tenho uma formação. Esse primeiro semestre será para 'descanso', dedicar-me mais aos treinos e colocar a cabeça no lugar".

Desenhos como hobby

Pelas redes sociais, Sofia compartilha desenhos feitos por ela, algo que tem como hobby. "O desenho é algo que carrego comigo desde pequena. Sempre gostei de desenhar, e meus pais me incentivaram. Nunca fiz aula, mas fui aprendendo sozinha, vendo vídeos, olhando referências. Fiz aulas de pintura e cheguei a fazer alguns quadros. Isso me ajuda a relaxar e descontrair um pouco".