Sem Neymar, Santos se reapresenta após folga e abre intertemporada visando o Brasileirão

Na manhã desta quarta-feira, o elenco do Santos se reapresentou após uma folga dupla e abriu a intertemporada de treinos visando a estreia no Campeonato Brasileiro. Neymar não foi ao gramado e nem participou da atividade junto ao restante do grupo.

O camisa 10 do Peixe trata de um desconforto na coxa esquerda, que o deixou de fora do clássico na eliminação da equipe no Paulistão, e irá ao CT Rei Pelé na tarde desta quarta-feira para dar sequência à recuperação. Assim, a tendência é que o craque siga cuidando do problema físico na parte interna, até que esteja apto a voltar aos treinos em campo.

Apesar do desconforto na coxa, Neymar segue convocado para representar a Seleção Brasileira, pelo menos por enquanto. A Data Fifa tem início na próxima segunda-feira (17). O Brasil encara a Colômbia no dia 20, em Brasília, e em seguida encara a Argentina, no dia 25.

Sem Neymar, o restante do elenco do Santos iniciou os trabalhos desta quarta-feira com um aquecimento no gramado. Em seguida, o técnico Pedro Caixinha promoveu inicialmente um treino físico e, por fim, uma atividade técnica.

O Alvinegro Praiano terá um longo período de preparação para o próximo confronto. A equipe volta a campo somente no próximo dia 30 de março, quando encara o Vasco, às 18h30 (de Brasília), em São Januário, pela primeira rodada do Brasileirão.

Durante a Data Fifa, Caixinha terá as ausências de quatro jogadores que estarão a serviço de suas respectivas seleções. Soteldo e Rincón defenderão a Venezuela, enquanto Neymar estará com a Seleção Brasileira e Miguelito com a Bolívia.

O Santos, então, terá uma espécie de intertemporada até a estreia no Brasileirão. O Peixe terá pouco mais de duas semanas para corrigir os erros e ajustar detalhes antes do primeiro jogo pelo torneio nacional.