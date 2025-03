Seabra analisa classificação do RB Bragantino nos pênaltis pela Copa do Brasil

O Red Bull Bragantino avançou à terceira fase da Copa do Brasil, nesta terça-feira, após vencer o São José-RS, nos pênaltis, por 4 a 2, depois de empate em 1 a 1 no tempo normal, no Estádio Nabi Abi Chedid. O técnico Fernando Seabra analisou o desempenho da equipe e destacou a necessidade de matar o jogo.

"O que aconteceu aqui é o futebol. Você depende de converter as oportunidades que você cria em gol para sacramentar o resultado e ter tranquilidade para jogar até o final. Nós tivemos quatro chances claras, 25 finalizações e o adversário, com mérito também, tirou três bolas em cima da linha. Ou seja, esse é um volume ofensivo muito grande. A superioridade foi muito grande em relação ao que foi produzido", disse Fernando Seabra em entrevista coletiva.

"Se você deixa o jogo em uma margem curta, de apenas um gol, você está sempre sujeito a, em um lance específico, que pode ser pontual, permitir ao adversário igualar o placar. Aí as características do jogo podem se transformar, principalmente emocionalmente. Foi isso que aconteceu. Nós alertamos os jogadores no intervalo que era muito importante voltar com objetividade, simplicidade e intensidade para fazer o segundo gol e nos dar essa margem de segurança. Além de não fazer o gol, acabamos sofrendo um contra-ataque. O jogo estava desenhado e nós acabamos flertando com o azar. É importante que sirva de aprendizado", acrescentou.

O RB Bragantino abriu o placar logo aos seis minutos de jogo, com Jhon Jhon. No começo do segundo tempo, o São José, que disputa a Série D do Campeonato Brasileiro, conseguiu o empate com Lailson, aos quatro minutos.

Nos pênaltis, Fábio e Danielzinho desperdiçaram suas cobranças pelo time gaúcho. Enquanto o goleiro Cleiton converteu o pênalti decisivo e colocou o Massa Bruta na próxima fase da Copa do Brasil.

"Sentimento é de alívio pela classificação, no final das contas. Mas também um sentimento de indignação e também de preocupação pela forma como o jogo acabou transcorrendo, saindo do nosso controle, e do risco que a gente correu hoje de ser desclassificado", avaliou Seabra.

Agora, o RB Bragantino volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. A equipe de Bragança Paulista estreia na competição no dia 31 de março, segunda-feira, quando recebe o Ceará, às 20 horas (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid.

"Quando a equipe apresenta algumas dificuldades, elas sempre nos preocupam e nós precisamos atacá-las. A circunstância do jogo tem que servir de aprendizado, através da experiência, para que a gente tenha equilíbrio em uma situação desfavorável em algum momento. Como equipe, precisamos assimilar e aprender para saber lidar com os jogos que estão por vir", concluiu.