São Paulo vence o Flamengo, mantém tabu e vai à final da Supercopa Feminina

O São Paulo venceu o Flamengo por 1 a 0 na tarde desta quarta-feira e confirmou a classificação para a final da Supercopa Feminina 2025. Kaká, de cabeça, marcou o gol que garantiu a vaga na decisão, em jogo de tempos distintos entre as equipes na Vila Belmiro.

Enquanto o São Paulo teve domínio total no primeiro tempo, o Flamengo conseguiu igualar as ações na etapa complementar, especialmente depois do gol das paulistas.

A equipe paulista ainda manteve a escrita de jamais ter perdido para o Flamengo em competições nacionais no futebol feminino. Ao todo, as equipes disputaram seis partidas, com quatro vitórias do São Paulo e dois empates.

Atual vice-campeão brasileiro no feminino, o São Paulo aguarda a disputa da outra semifinal, entre Corinthians e Cruzeiro, às 19h (de Brasília) desta quarta-feira. Além do Flamengo, o Tricolor Paulista eliminou o Sport nas quartas de final, ao vencer por 4 a 0 na Ilha do Retiro.

A final da Supercopa Feminina será disputada no domingo, 16 de março, mas o horário ainda não foi definido pela CBF.

Como foi o jogo?

O São Paulo começou o jogo pressionando e criou diversas oportunidades de gol. Aos nove minutos, Aline recebeu na marca do pênalti e obrigou Isa Cruz a fazer boa defesa. Logo no lance seguinte, Bia Menezes chutou cruzado e levou muito perigo à meta rubro-negra. A lateral-esquerda do Tricolor foi uma das que mais participou na etapa inicial.

A grande personagem até aquele momento, contudo, era Isa Cruz. A goleira do Flamengo fechou o gol no primeiro tempo, com pelo menos duas defesas difíceis, a melhor delas em chute de primeira de Camilinha. A meia-atacante do São Paulo ainda acertou o travessão aos 43 minutos da etapa inicial.

A defesa do Flamengo, extremamente eficiente no primeiro tempo, acabou falhando no início do segundo. Aos 11 minutos, Bia Menezes cobrou falta dentro da área, Flávia não acompanhou e Kaká testou firme para abrir o placar para o São Paulo.

Depois do gol, os papéis se inverteram, e o Flamengo começou a jogar mais no campo de ataque. Maurício Salgado promoveu a entrada de Valéria, que deu mais opções ao ataque rubro-negro. Antes, Cristiane parecia sozinha demais no setor ofensivo.

Apesar da pressão diante do resultado adverso, o Flamengo não conseguiu criar muitas oportunidades claras de gol. O São Paulo recuou, é verdade, mas correu poucos riscos com a falta de inspiração das rubro-negras. Os espaços deixados pelo desespero, inclusive, fizeram com que as paulistas tivessem mais chances, mas a vitória veio mesmo pela vantagem mínima.