São Paulo se reapresenta e Lucas e Alan Franco ficam em tratamento no departamento médico

O São Paulo voltou aos trabalhos nesta quarta-feira após a polêmica eliminação nas semifinais do Campeonato Paulista para o Palmeiras e o o técnico Luís Zubeldía comandou a atividade no CT da Barra Funda. Em meio ao período de folga que a equipe vai ter, já que só volta a atuar na estreia do Brasileiro, dois titulares ficaram entregues ao departamento médico.

Com dores no joelho direito, o atacante Lucas foi avaliado e já iniciou tratamento. Ele será monitorado neste período para retornar às atividades de campo totalmente recuperado. A outra baixa foi o zagueiro Alan Franco que postou uma foto com o braço imobilizado.

Zubeldía quer aproveitar esse intervalo para recuperar os atletas que estavam no departamento médico. O volante Luiz Gustavo vem fazendo essa transição física após sofrer uma fratura no dedo do pé esquerdo. Nesta quarta-feira, ele participou da atividade com o grupo.

O São Paulo volta a campo somente no dia 30 de março, quando faz a estreia no Campeonato Brasileiro contra o Sport no MorumBis. Até lá, ajustes táticos, treinos de fundamento e aprimorar a parte física devem ser as diretrizes de trabalho do comandante argentino.

A movimentação desta quarta-feira contou com uma visita ilustre no CT da Barra Funda. O ex-atacante Ricardo Oliveira marcou presença à beira do campo para acompanhar os trabalhos. Com passagens pelo clube em 2006 e 2010, ele foi companheiro de Oscar no elenco.