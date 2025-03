São Paulo envia ofício à FPF pedindo exclusão de árbitro e ameaça boicote no Paulista de 2026

Após a derrota por 1 a 0 e eliminação para o Palmeiras, o São Paulo fez questão de manifestar sua insatisfação com a arbitragem do Choque-Rei, pela semifinal do Campeonato Paulista. O Tricolor cogita não utilizar seus principais jogadores na edição de 2026 do torneio estadual como forma de protesto.

A decisão foi comunicada, nesta terça-feira, em um ofício enviado à Federação Paulista de Futebol (FPF), no qual o clube também solicitou a exclusão do árbitro Flávio Rodrigues de Souza do quadro de arbitragem da entidade. A informação foi dada primeiramente pelo ge e confirmada pela Gazeta Esportiva.

No documento, o Tricolor criticou as decisões da arbitragem durante a partida, o VAR e da postura da FPF diante das polêmicas do confronto. Além do pênalti sobre o atacante do Palmeiras Vitor Roque, convertido por Raphael Veiga, o São Paulo reclamou da postura de Flávio Rodrigues ao longo do clássico, mencionando falhas na marcação de outras faltas.

Vale destacar que Flávio Rodrigues de Souza já havia sido afastado do quadro de arbitragem da CBF em 2024 por um erro cometido em um jogo entre Vitória e Fluminense pelo Brasileirão. Na ocasião, ele permaneceu quatro rodadas sem atuar.

O clube do Morumbis também expressou descontentamento com as declarações do presidente da FPF, Reinaldo Carneiro Bastos, que, em entrevista na sede da entidade, sugeriu que o goleiro do São Paulo, Rafael, poderia "chutado a bola para frente" e evitado a penalidade máxima cometida por Arboleda em Vitor Roque.

O mandatário da FPF, inclusive, fez questão de se desculpar com o goleiro do São Paulo e afirmou que seus comentários foram "infelizes".