São Paulo bate o Flamengo e avança à final da Supercopa do Brasil feminina

O São Paulo está na final da Supercopa do Brasil feminina. Nesta quarta-feira, o Tricolor venceu o Flamengo por 1 a 0, na Vila Belmiro, em Santos, pela semifinal do torneio. Camilinha marcou o único gol da partida.

A equipe do Morumbis participa pela primeira vez da competição. Nas quartas de final, o Tricolor passou pelo Sport, com direito à goelada por 4 a 0. Já o Flamengo se desde do torneio com uma vitória e uma derrota. Na última fase, o Rubro-Negro venceu o Real Brasília por 3 a 1.

O São Paulo, agora, espera por seu adversário na final. Corinthians e Cruzeiro se enfrentam logo mais, às 19h (de Brasília), em busca da segunda e última vaga.

O primeiro tempo terminou sem gols, mas com leve superioridade do São Paulo. A equipe paulista criou as melhores chances e chegou a acertar uma bola no travessão, aos 42 minutos, com chute de Camilinha.

O Tricolor conseguiu abrir o placar na etapa final. Aos 12 minutos, Bia Menezes cobrou falta na área em direção à Kaká. A zagueira subiu mais alto que a defesa do Flamengo, cabeceou por cima da goleira Isa Cruz e marcou seu primeiro gol com a camisa do São Paulo.