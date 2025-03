Santos x Botafogo: veja onde assistir ao duelo pelo Brasileirão sub-20

Na tarde desta quarta-feira, o Santos estreia no Campeonato Brasileiro sub-20. O Peixe encara o Botafogo, às 15h (de Brasília), no CT Rei Pelé, pela primeira rodada da competição.

Onde assistir: A partida terá transmissão da Santos TV, no YouTube.

Na última temporada, o sub-20 do Santos foi eliminado do Brasileiro nas quartas de final. O Peixe perdeu de 3 a 0 para o Palmeiras, que terminou como campeão do torneio.

Do outro lado, o Botafogo sequer se classificou para o mata-mata da competição e terminou na 16ª posição. Agora, as duas equipes buscam um final diferente - o Peixe busca o título inédito, enquanto o Glorioso quer o bicampeonato.

O Campeonato Brasileiro sub-20 é disputado em duas fases. A primeira é no formato de pontos corridos. Após isso, os oito melhores classificados avançam ao mata-mata. Tanto as quartas como as semifinais são em formato de jogo único. Somente a final tem jogos de ida e volta.