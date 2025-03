Santos volta a ser vazado após três jogos e tenta corrigir problemas antes de estreia no Brasileiro

Na noite do último domingo, o Santos deu adeus ao Campeonato Paulista. O Alvinegro Praiano foi derrotado pelo Corinthians, por 2 a 1, na Neo Química Arena, e se despediu da competição na semifinal.

O Santos voltou a apresentar problemas defensivos na eliminação do Estadual. Os dois gols sofridos pela equipe tiveram erros - no primeiro, JP Chermont errou ao fazer a linha de impedimento, enquanto no segundo, Garro teve tempo de dominar e finalizar dentro da área.

A derrota no clássico quebrou uma boa sequência defensiva do Santos. O Peixe voltou a ser vazado após três partidas e, agora, busca corrigir os problemas na defesa antes da estreia no Campeonato Brasileiro.

Antes do duelo contra o rival, o Alvinegro Praiano vinha de uma sequência de três jogos seguidos sem sofrer gols. Os comandados de Pedro Caixinha não foram vazados nas vitórias sobre Noroeste (3 a 0), Inter de Limeira (3 a 0) e Red Bull Bragantino (2 a 0).

O setor defensivo tem sido um grande quebra-cabeça que Pedro Caixinha ainda busca resolver nesta temporada. O Santos encontrou dificuldades na defesa no início da temporada, já que nenhuma dupla de zaga parecia capaz de solucionar os problemas apresentados. A equipe sofreu 11 gols nos sete primeiros jogos do ano.

Em função disso, Caixinha seguiu testando. Com a entrada de Gil no time titular para formar dupla com Zé Ivaldo, as falhas defensivas do Santos diminuíram. Ainda assim, o setor voltou a apresentar dúvidas na derrota para o Corinthians, o que mostra que o treinador ainda tem muito trabalho pela frente.

Nesse sentido, a eliminação no Paulistão pode não ter sido tão ruim para a equipe visando a sequência da temporada, uma vez que o Peixe ainda disputa outras duas competições neste ano. Com o calendário livre, a comissão técnica terá pouco mais de duas semanas para resolver os problemas defensivos do time.

Pedro Caixinha, assim, terá o período para trabalhar, testar e realizar os ajustes necessários antes da estreia da equipe no Campeonato Brasileiro. Resta saber se, com essa 'pausa' no calendário, o português conseguirá sanar as dificuldades no setor defensivo do Peixe.

O Santos retorna aos gramados no próximo dia 30 de março, quando enfrenta o Vasco, às 18h30 (de Brasília), em São Januário, pela primeira rodada do Brasileirão.