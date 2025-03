Santos bate Botafogo de virada em casa e estreia com vitória no Brasileiro sub-20

Na tarde desta quarta-feira, o time sub-20 do Santos venceu o Botafogo de virada, por 4 a 1, no CT Rei Pelé, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro da categoria. Yarlen abriu o placar para o Glorioso, enquanto Rodrigo Cezar, Rafael Freitas (2x) e Luca Meirelles viraram para os donos da casa.

Com o resultado, o Santos inicia o Brasileiro sub-20 com o pé direito. A equipe conquistou os três primeiros pontos e aparece entre os primeiros colocados da tabela. Já o Botafogo não começou bem e segue sem somar pontos.

Agora, as duas equipes retornam a campo pela segunda rodada do Brasileiro sub-20. O Santos encara o Atlético-MG nesta segunda-feira, às 17h (de Brasília), no Sesc Venda Nova. Do outro lado, o Botafogo recebe o América-MG na quarta-feira (19), às 15h, no Nilton Santos.

Os gols do jogo

O Botafogo abriu o placar aos 18 minutos do primeiro tempo. Huguinho fez boa inversão para Yarlen. O atacante apareceu pelo lado esquerdo, invadiu a grande área e bateu no contrapé do goleiro Rodrigo Falcão, marcando o primeiro gol do jogo.

Poucos minutos depois, aos 21, o Santos deixou tudo igual no marcador. Luca Meirelles partiu pelo lado direito e fez o cruzamento rasteiro para dentro da área. Rodrigo Cezar se esticou todo e conseguiu completar para o fundo das redes, empatando a partida.

Já nos acréscimos, o Peixe virou o jogo. Em contra-ataque, Rodrigo Cezar recebeu e enfiou lindo passe para Rafael Freitas. O camisa 7 santista cortou a marcação e bateu na saída do goleiro, fazendo 2 a 1 para os donos da casa.

GOL DO SANTOS! A virada dos #MeninosDaVila! Em contra-ataque de manual, Rafael Freitas sai cara a cara com o goleiro e vira a partida!

Com três minutos da segunda etapa, o Santos ampliou a vantagem no placar. Rodrigo Cezar foi lançado em velocidade dentro da área e cruzou rasteiro para trás. Luca Meirelles se adiantou à zaga rival e empurrou para o fundo das redes.

Aos 22 minutos, os Meninos da Vila fizeram o quarto gol. Vinícius Lira foi até a linha de fundo e encontrou Rafael Freitas com passe para trás. O atacante completou rasteiro para o gol, sem chances para o goleiro adversário.