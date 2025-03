Santos abre venda de ingressos para evento com ídolos na Vila Belmiro; veja informações

Na tarde desta quarta-feira, o Santos deu início à venda de ingressos para o evento chamado "Joguei na Vila", em que torcedores têm a oportunidade de disputar uma partida na Vila Belmiro com ídolos do Peixe. Essa será a terceira edição da experiência.

O evento promovido pela Santos Tour acontecerá nos dias 07 e 08 de junho (sábado e domingo) no estádio santista. Os ingressos estão sendo vendidos de forma on-line através do site jogueinavila.com.br.

Os torcedores que tiverem interesse em participar da experiência terão que desembolsar o valor de R$ 2.738,00. Os sócios do Peixe possuem um desconto, como de costume, e pagarão R$ 2.638,00.

A experiência oferece o uniforme oficial do Santos, preleção no vestiário, transmissão do evento ao vivo e fotos tiradas por profissionais, com arbitragem fornecida pela Federação Paulista de Futebol (FPF). Os jogos são em dois tempos de 20 minutos cada.

Madson, Zé Roberto, André, Domingos, Elano, Renato, Giovanni, Ricardo Oliveira, Zé Love e Alberto são os ídolos do Peixe que estarão presentes no evento.