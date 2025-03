Rollheiser ganha minutos e tem período livre como 'trunfo' para buscar titularidade no Santos

Na noite do último domingo, o Santos se despediu do Campeonato Paulista na semifinal. O Alvinegro Praiano foi superado pelo Corinthians, por 2 a 1, na Neo Química Arena. Contudo, a derrota para o rival não foi somente de notícias negativas para a equipe santista.

Na segunda etapa, o técnico Pedro Caixinha promoveu a entrada do meia Benjamín Rollheiser. O argentino fez sua estreia com a camisa do Peixe no jogo contra o Red Bull Bragantino, e no clássico, ganhou minutos importantes novamente, mostrando que pode ser muito útil ao longo da temporada.

Com a eliminação precoce no Paulista, o Santos terá o calendário livre até a estreia no Campeonato Brasileiro, prevista para o final de março. Dessa forma, Rollheiser tem o período de treinamentos como 'trunfo' para tentar buscar a titularidade na equipe.

O atacante chegou ao clube há um mês, e o Peixe precisou vencer a concorrência do Botafogo para contratá-lo. Para isso, Caixinha entrou na jogada e ligou para o jogador, o que fez toda a diferença. Rollheiser não vinha jogando com frequência no Benfica, e então decidiu rumar à Baixada Santista.

Como não vinha atuando regularmente no clube português, Rollheiser precisou de alguns dias no Santos para recuperar a melhor forma e reencontrar o ritmo de jogo. Foi no duelo contra o Red Bull Bragantino, pelas quartas de final do Paulista, que ele estreou pelo Santos.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Santos Futebol Clube (@santosfc)

Com o Alvinegro Praiano já em vantagem no placar, o argentino teve atuação um pouco mais tímida, mas ainda assim mostrou qualidade com a bola nos pés. O atleta disputou cerca de 25 minutos e teve 22 ações com a bola, com 92% de acerto no passe segundo o Sofascore.

Já contra o Corinthians, Rollheiser voltou a entrar na etapa final, dessa vez em um cenário adverso. Sem Neymar, o atacante ficou mais perto da grande área, o que lhe permitiu arriscar mais. Foram 30 minutos em campo, com dois chutes bloqueados, 86% de acerto no passe e uma falta sofrida.

Rollheiser, claro, ainda está retomando o ritmo ideal - não à toa, tem ganhado minutagem aos poucos, sem pular etapas no processo. Muito disso passa também por Caixinha, que tem evitado forçar o jogador para evitar qualquer tipo de problema físico.

Desse modo, o argentino terá pouco mais de duas semanas para treinar, se fortalecer e mostrar ao técnico português que pode ser titular do Santos após a Data Fifa. No momento, o ataque alvinegro é formado por Soteldo, Guilherme e Tiquinho Soares.

Com Rollheiser à disposição, o Santos retorna aos gramados apenas no próximo dia 30 de março. O Peixe visita o Vasco, às 18h30 (de Brasília), em São Januário, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.