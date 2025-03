Rodrygo exalta Vini Jr. após pênalti perdido: 'Tem muita personalidade'

Após a vitória do Real Madrid sobre o Atlético de Madri na Champions, Rodrygo defendeu Vinícius Junior, que perdeu pênalti durante o tempo normal.

O que aconteceu

O camisa 11 do Real Madrid disse após o confronto que Vini tem muita personalidade e continuou correndo em busca do placar. O camisa 7 da equipe acabou desperdiçando a penalidade durante o segundo tempo, quando finalizou por cima do gol de Oblak.

Você dá uma baixada assim na confiança quando você perde o pênalti, mas a gente tinha feito todos os outros pênaltis até ele bater, está treinando muito bem. Infelizmente deu azar hoje no jogo, mas ele tem muita personalidade, continuou tentando no jogo. Talvez não era o nosso dia ali para ganhar nos 90 minutos, mas ele está bem, ele está feliz com a vitória. Rodrygo, em entrevista à TNT Sports.

Rodrygo falou ainda sobre o jogo contra a Argentina, e comparou situação com um duelo de Libertadores. "Os jogos de Libertadores, os gandulas ficam jogando bola para o campo toda hora. Sai lateral para a gente, eles demoram um ano para devolver a bola. A gente já sabe, já está acostumado, é realmente um Brasil e Argentina. Mas bom, daqui a pouco eu penso no Brasil e Argentina".