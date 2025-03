Rodada NBA: Tyrese Haliburton decide e Pacers vencem os Bucks

Nesta terça-feira, o Indiana Pacers recebeu o Milwaukee Bucks na Gainbridge Fieldhouse, em Indianapolis, e venceu por 115 a 114, na NBA. Tyrese Haliburton conquistou a vitória para os donos da casa em uma jogada de quatro pontos.

Os Pacers venceram de forma heróica contra o Milwaukee Bucks. Pascal Siakam liderou a equipe na partida com 25 pontos, 12 rebotes e cinco assistências. Mas o destaque da noite foi o armador Haliburton, que com 3.4 segundos restantes no relógio e uma desvantagem de três pontos, conseguiu uma cesta de três e a falta para empatar o jogo e virar na conversão do lance livre.

Com o resultado, Pacers e Bucks estão empatados na Conferência Leste, com 36 vitórias e 28 derrotas. O desempate, que coloca Milwaukee em quarto e Indiana em quinto, é o maior número de vitórias dos Bucks dentro da conferência.

O Indiana Pacers descansará até esta sexta-feira para enfrentar o Philadelphia 76ers, no Wells Fargo Center, em Philadelphia, às 21h (de Brasília). O próximo jogo dos Bucks será nesta quinta-feira, recebendo o Los Angeles Lakers às 20h30.

Cavaliers vencem os Nets e alcançam a 15ª vitória seguida

O Cleveland Cavaliers conquistou mais uma vitória, desta vez em casa, contra o Brooklyn Nets por 109 a 104. Com o resultado, a equipe alcançou uma sequência de 15 triunfos pela segunda vez na temporada.

Na ausência de Donovan Mitchell, Darius Garland, Jarrett Allen e Evan Mobley assumiram a responsabilidade e lideraram os Cavaliers rumo à vitória. O time chegou a estar 18 pontos atrás no terceiro quarto, mas Garland brilhou no último período, anotando 18 dos seus 30 pontos na partida e sendo decisivo para a virada. Além da pontuação, o armador contribuiu com quatro rebotes, oito assistências e quatro roubos de bola.

Cleveland possui a quinta melhor campanha da história da NBA em 65 jogos, tendo vencido 55 e perdido apenas dez. A equipe lidera a Conferência Leste com oito vitórias de distância para o vice, o Boston Celtics. Os Nets não fazem boa temporada e ocupam a 13ª posição do Leste, com 22 vitórias e 43 derrotas.

O próximo compromisso dos Cavs será nesta sexta-feira contra o Memphis Grizzlies, às 21h, no FedExForum (Memphis). Os Nets visitarão o Chicago Bulls nesta quinta-feira, às 21h, no United Center.

Veja outros resultados da NBA nesta terça-feira:

Washington Wizards 103 x 123 Detroit Pistons



Los Angeles Clippers 120 x 127 New Orleans Pelicans.