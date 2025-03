Retrô busca vaga inédita na terceira fase da Copa do Brasil diante do Atlético-GO

Nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Antônio Accioly, o Retrô começa uma semana decisiva e entra em campo para enfrentar o Atlético-GO em busca de uma vaga inédita para a terceira fase da Copa do Brasil. Francisco Sales, executivo de futebol do clube, fez um diagnóstico dos resultados da equipe neste começo de temporada.

"Estamos em um momento muito importante. Nosso time começou com algumas dificuldades, pois tivemos trocas no comando técnico e ainda de muitos atletas do ano passado para este. Começamos uma evolução ainda no Campeonato Pernambucano e agora sabemos da nossa responsabilidade em conquistar uma vaga para a sequência da Copa do Brasil", disse Francisco Sales.

Além da Copa do Brasil, o Retrô volta a campo neste domingo, às 16 horas, quando visita o Maguary, pela partida de volta da semifinal do Campeonato Pernambucano, na Ilha do Retiro.

Por conta da vitória no jogo de ida, por 2 a 1, na Arena Pernambuco, no último domingo, o Retrô tem a vantagem de jogar pelo empate.

"Essa é uma semana decisiva. No próximo domingo, jogaremos a partida da volta do Estadual contra o Maguary e todos sabemos que vamos enfrentar uma equipe que teve uma ótima campanha na fase de classificação do Pernambucano. Já nosso time, que ganhou a série D no ano passado, fez contratações e foi engrenando conforme o campeonato Estadual foi avançando, agora é uma sequência de partidas decisivas, por competições diferentes e temos que saber jogar cada uma delas", projetou Francisco Sales.