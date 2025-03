Real Madrid elimina o Atlético de Madrid nos pênaltis e avança às quartas da Liga dos Campeões

Atual campeão, o Real Madrid está na próxima fase da Liga dos Campeões. Nesta quarta-feira, após perder do Atlético de Madrid por 1 a 0 no tempo normal, a equipe eliminou seu rival nos pênaltis por 4 a 2, pelo jogo de volta das oitavas de final da competição, no Estádio Riyadh Air Metropolitano. Gallagher foi o autor do único gol da partida.

A equipe de Carlo Ancelotti enfrentará o Arsenal nas quartas de final. Os jogos da próxima fase estão marcados para os dias 8-9 e 15-16 de abril. O Atléti, por sua vez, se despede do torneio.

O Real Madrid volta a campo neste sábado, contra o Villarreal. A bola rola às 14h30 (de Brasília), no Estádio de la Cerámica. Por sua vez, o Atlético de Madrid enfrenta o Barcelona, no Estádio Riyadh Air Metropolitano, às 17h deste domingo. Ambos os duelos serão válidos pela 28ª rodada do Espanhol.

O jogo

O Atlético de Madrid abriu o placar com apenas 28 segundos de jogo. De Paul recebeu pela direita e cruzou rasteiro. Simeone furou, mas Gallagher chegou deslizando para empurrar para o fundo do gol.

Já aos 22 da etapa complementar, Mbappé saiu em disparada no campo de ataque, driblou Giménez e foi derrubado por Lenglet, dentro da área. Na cobrança, Vinicius Júnior pegou mal na bola e isolou.

Na prorrogação, o Real foi melhor na primeira etapa. Aos 15 minutos, Lucas Vázquez quase empatou com uma cobrança de falta. Já no segundo tempo, ambas as equipes não conseguiram criar chances de gol.

Nos pênaltis, os visitantes levaram a melhor, por 4 a 2. O Real converteu com Mbappé, Bellingham, Valverde e Rudiger, enquanto Lucas Vázquez desperdiçou. No Atlético de Madrid, Sorloth e Corrêa marcaram, mas Julián Alvarez e Llorente perderam.