Raphinha recebe apoio da mulher após triunfo pelo Barça: 'Estava no hospital com nosso filho'

Um dos protagonistas da vitória do Barcelona sobre o Benfica ao marcar dois gols nos 3 a 1 que garantiram os espanhóis nas quartas de final da Liga dos Campeões, Raphinha recebeu uma mensagem inspiradora da sua mulher Natália Belloli Rodrigues após o confronto.

Por meio de uma postagem nas redes sociais, ela destacou a dedicação do atacante que passou a manhã do dia da partida contra os portugueses no hospital em companhia do filho.

"Muito orgulho de ti meu amor desde cedo com nosso menino e mesmo assim, fez o teu trabalho com muita maestria. É um grande pai e profissional. Te amamos", diz o texto que contou ainda com uma foto do atleta e seu filho Gael.

Para poder dar atenção ao menino, Raphinha não cumpriu a rotina de se apresentar no hotel onde a equipe se concentra na manhã desta terça. Liberado pela diretoria, ele se juntou aos companheiros na parte da tarde, pouco antes da ida para o estádio.

Em campo, o que se viu, foi um jogador focado no duelo e decisivo na construção do placar. Ao lado de Lamine Yamal, que também balançou a rede do Benfica, ele foi o destaque do duelo.

Além do triunfo, o jogador canhoto teve ainda mais motivos para celebrar a sua atuação. Ele se tornou o brasileiro com mais gols marcados (chegou a 11) em uma edição do mais nobre torneio europeu de clubes. Além disso, passou a ser o artilheiro isolado da Liga dos Campeões.