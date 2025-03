Raphinha esteve com o filho em hospital antes de jogo decisivo do Barcelona

A esposa de Raphinha fez um post no Instagram se dizendo orgulhosa do jogador e informando que ele esteve pela manhã acompanhando o filho no hospital antes da partida do Barcelona contra o Benfica na Liga dos Campões.

O brasileiro foi decisivo no duelo ao marcar dois gols na vitória do time espanhol por 3 a 1 nesta terça-feira (11), levando o Barça para as quartas de final da competição.

O que aconteceu

Raphinha esteve com o filho doente em hospital na Espanha antes de ir ao jogo. Esposa do jogador, Natalia Belloli fez a revelação em stories no Instagram.

Muito orgulho de ti, meu amor. Desde cedo no hospital com nosso menino e, mesmo assim, fez outra vez teu trabalho com muita maestria. É um grande pai e profissional! Te amo Natalia Belloli, esposa de Raphinha

A modelo e influencer não deu mais detalhes sobre o estado de saúde do menino. De acordo com o jornal espanhol Marca, somente à tarde o ponta brasileiro foi ao hotel onde os companheiros estavam concentrados para a partida desde cedo, antes da ida para o estádio.

O jogador foi decisivo na vitória por 3 a 1 contra o Benfica, tendo anotado dois gols. Raphinha se tornou o artilheiro da atual edição da Liga dos Campeões com 11 gols, e se tornou o jogador brasileiro com mais números de gols em uma mesma edição da competição, superando Jardel, Rivaldo, Kaká e Neymar, que chegaram a anotar dez gols cada um em uma mesma temporada pelo maior torneio de clubes da Europa.