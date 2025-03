Ramón muda defesa do Corinthians e terá Yuri e Garro contra o Barcelona-EQU; veja escalações

O Corinthians está definido para o jogo decisivo desta quarta-feira, contra o Barcelona de Guayaquil-EQU, pela volta da terceira fase da Libertadores. O técnico Ramón Díaz fez uma mudança na defesa e terá Yuri Alberto e Rodrigo Garro entre os titulares.

A dupla era dúvida para a partida de logo mais. O atacante sofreu um trauma no tornozelo esquerdo durante o duelo com o Santos, pela semifinal do Campeonato Paulista, mas se recuperou a tempo. Já o meia argentino, que vem reclamando de dores no joelho direito, também inicia o confronto.

A única alteração em relação ao último compromisso, portanto, é a entrada do lateral esquerdo Matheus Bidu no lugar de Angileri, que não está inscrito na Libertadores.

A escalação do Corinthians tem: Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, André Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.

O Timão tem a dura missão de reverter a derrota sofrida no jogo de ida para avançar à fase de grupos do torneio. Na última quarta-feira, o Timão decepcionou e foi derrotado pelo Barcelona-EQU por 3 a 0 em Guayaquil, no Equador.

Para avançar no tempo normal, a equipe alvinegra terá que vencer por quatro ou mais gols de diferença. Uma vitória por três gols leva a decisão para os pênaltis. Qualquer outro resultado elimina o clube paulista.

A bola rola daqui a pouco, a partir das 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena. O árbitro da partida será o uruguaio Esteban Ostojich, auxiliado pelos compatriotas Nicolas Taran (URU) e Martin Soppi (URU). Andres Cunha (URU) ficará à cargo do VAR.