Praia Clube leva susto, mas vence Murano na estreia do Sul-Americano masculino

Nesta quarta-feira, o Praia Clube venceu o Murano, do Chile, por 3 sets a 0, com parciais de 27/25, 25/15 e 25/17 na estreia do Sul-Americano masculino de Vôlei, no Ginásio do UTC, em Uberlândia.

Com o resultado, a equipe brasileira ocupa a liderança do Grupo A, enquanto o Murano é o segundo colocado. A chave também possui o River Plate, que não jogou ainda.

O Praia Clube volta à quadra nesta quinta-feira, contra o River Plate, às 20h30 (de Brasília). Já o Murano enfrenta a equipe argentina na sexta, às 20h30.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Praia Clube Uberlândia (@praiaclubeoficial)

O jogo

O primeiro set foi equilibrado. A equipe da casa permaneceu à frente no placar durante a maior parte do tempo, mas o Murano estava ameaçando encostar. O Praia Clube conseguiu reverter o placar de 25/24 para fechar em 27/25.

Os mandantes foram amplamente superiores no segundo set, graças ao ponteiro Maicon, que foi líder de pontos da parcial, com 10. A equipe chilena perdeu o âmbito ofensivo e foi derrotada por 25/15.

No terceiro set, o Praia Clube abriu confortável vantagem na metade da parcial (15 a 9). Após isso, a equipe controlou o set e fechou em 25 a 17.

Confira outros resultados do Sul-Americano masculino nesta quarta:

Sada Cruzeiro 3 x 0 Juan Ferreira (URU)



Ciudad (ARG) 3 x 0 Olympic (BOL)