Palmeiras x Corinthians: preços e detalhes da venda de ingressos para primeira final do Paulista

O Palmeiras divulgou, nesta quarta-feira, os detalhes sobre a venda de ingressos para o jogo de ida da final do Campeonato Paulista. O Verdão enfrenta o Corinthians, neste domingo, a partir das 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

Primeiro, os sócios-torcedores Avanti terão exclusividade podem adquirir o ingressos a partir desta quinta-feira, às 12 horas, por meio do site www.ingressospalmeiras.com.br. A venda para esse púbico será dividida de acordo com a pontuação do rating de cada associado, classificados de zero a cinco estrelas.

A venda geral, por sua vez, abre na véspera do jogo, no sábado, às 10 horas. Os valores inteiros dos ingressos variam de R$ 240 e R$ 500.

Ingressos para Palmeiras x Corinthians, pela final do Paulista, custam entre R$ 240 e R$ 500 (Imagem: Reprodução)

O Allianz Parque receberá um show do Simply Red, no sábado. Contudo, clube e WTorre devem fazer uma força-tarefa para desmontar o palco. Assim, de acordo com as informações da venda de ingressos, todos os setores do estádio estarão disponíveis.

O Palmeiras avançou à final do Estadual depois de vencer o São Paulo, por 1 a 0, no Allianz Parque. Enquanto o Timão bateu o Santos por 2 a 1, na Neo Química Arena. As equipes reeditam a final do Paulistão de 2020.

Confira os preços dos ingressos para o Derby:

Gol Norte - R$ 240



Superior Norte - R$ 300



Superior Sul - R$ 300



Superior Leste - R$ 340



Superior Oeste - R$ 340



Gol Sul - R$ 360



Central Leste - R$ 480



Central Oeste - R$ R$ 500