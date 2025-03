Palmeiras se reapresenta após folga e inicia preparação para final do Paulista contra o Corinthians

O Palmeiras já começou a contagem regressiva para a final do Campeonato Paulista, que será contra o Corinthians. Na tarde desta quarta-feira, o time comandado pelo técnico Abel Ferreira se reapresentou na Academia de Futebol e deu início à preparação para o Derby, marcado para acontecer neste domingo, às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

O Alviverde recebeu uma folga, na última terça-feira, um dia depois da vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo, resultado que colocou o Verdão na decisão do Estadual pelo sexto ano consecutivo. No Allianz Parque, Raphael Veiga foi que anotou o único gol do Choque-Rei.

Os titulares na vitória sobre o São Paulo fizeram recovery na parte interna do centro de excelência, enquanto o restante do elenco foi a campo e realizou atividades técnicas em dimensões reduzidas.

Para duelo, o técnico Abel Ferreira deve ter força máxima, assim como no Choque-Rei, que contou com os retornos do zagueiro Gustavo Gómez e do lateral esquerdo Piquerez, que estavam se recuperando de lesões. O primeiro entrou durante o segundo tempo, enquanto o uruguaio permaneceu apenas no banco de reservas, enquanto Vanderlan foi titular.

Por outro lado, os desfalques são os atacantes Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo), Paulinho (cirurgia na perna direita) e Mauricio (cirurgia no ombro direito). O trio cumpriu cronograma com o Núcleo de Saúde e Performance.

Disputando sua sexta final seguida, a quinta sob comando da comissão técnica portuguesa, o Palmeiras tenta faturar o tetracampeonato inédito. O único a conquistar o Estadual quatro vezes consecutivas foi o extinto Paulistano (1916 e 1919), tendo a sequência interrompida justamente pelo Palestra Itália. Nos últimos seis anos, foram quatro títulos (2020, 2022, 2023 e 2024) e um vice-campeonato (2021).