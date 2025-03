Palmeiras conquista prêmio Ouro no Programa de Excelência da FPF pelo sexto ano seguido

O Palmeiras recebeu novamente o principal prêmio da categoria Ouro do Programa de Excelência da Federação Paulista de Futebol (FPF), em cerimônia realizada na última terça-feira, na Casa Pompeia, em São Paulo. O Verdão, representado pelo gerente de Gestão e Planejamento Estratégico, Rogério Ortega, ainda arrecadou R$ 80 mil pelo prêmio.

No mesmo dia, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, estava presente em uma reunião na CBF, enquanto o segundo vice-presidente Paulo Buosi, marcou presença no Conselho Técnico da Federação Paulista de Futebol para definição dos detalhes da final do Campeonato Paulista.

Com a edição 2024, o Verdão chegou a seis conquistas na categoria Ouro, sendo cinco de forma consecutiva (2017, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024).

Pra quem pediu, não veio em horário nobre, mas tá no ar: o vídeo de bastidores da nossa classificação pra decisão do @Paulistao chegou! VAMOS EM BUSCA DO TETRA! ?? ? https://t.co/EFHm7lGrAj pic.twitter.com/ZRsA3RnFzg ? SE Palmeiras (@Palmeiras) March 12, 2025

"Os bons resultados dentro de campo são consequência do trabalho que realizamos fora dele. Hoje, o Palmeiras é referência de gestão e de profissionalismo no Brasil e no exterior. Seguimos investindo em estrutura e aprimorando os nossos processos internos para que possamos performar sempre em alto nível e buscar novas conquistas esportivas. Recebemos com muito orgulho este prêmio, assim como aconteceu em anos anteriores", declarou a presidente Leila Pereira.

Criado no fim de 2015, o Programa de Excelência da FPF analisa os clubes filiados à entidade ao longo da temporada por meio de ações e relatórios desenvolvidos a partir dos seguintes critérios: categorias de base, torcida, infraestrutura, negócios, atletas e comissão técnica, desempenho técnico, futebol feminino, recursos humanos, filiação e gestão e finanças. A premiação é dividida nas categorias Ouro, Prata e Bronze.

Confira os premiados da edição 2024 do PEX:

Ouro

Audax



Corinthians



Ferroviária



Palmeiras



Red Bull Bragantino



Santos



São Bento



São Paulo

Prata

Água Santa



Grêmio Novorizontino



Guarani



Ituano



Juventus



Marília



Paulista



Rio Branco

Bronze

Botafogo



Desportivo Brasil



Grêmio-São Carlense



Ponte Preta



XV de Piracicaba