Onde vai passar final entre Fluminense x Flamengo no Carioca? Como assistir

Fluminense e Flamengo medem forças hoje, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela partida de ida da final do Campeonato Carioca 2025.

Onde assistir ao vivo? TV Globo (TV aberta — para RJ, AP, RO, RR, AM, AC, BA, AL, PI, PA, ES, MA, SE, DF), Band (TV aberta), sportv (TV por assinatura), Premiere (pay-per-view) e Canal Goat (Youtube).

O Flamengo eliminou o Vasco na semifinal. A equipe de Filipe Luís venceu as duas partidas contra o arquirrival. Do outro lado, os comandados por Mano Menezes superaram o Volta Redonda.

Sem vantagem na decisão do Carioca. Em caso de empate no placar agregado, o título vai ser decidido nos pênaltis. O jogo de volta acontece no domingo, às 16h (de Brasília), no Maracanã.

Fluminense x Flamengo -- Campeonato Carioca 2025