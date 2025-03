Micael tem início promissor no Palmeiras em jogos decisivos e acirra disputa na zaga

O Palmeiras fechou a janela de transferências com sete contratações, sendo uma delas a do zagueiro Micael, que foi contratado do Houston Dynamo, da Major League Soccer. Logo após seu anúncio, alguns torcedores "desconfiaram" da contratação por não ser um nome tão conhecido. Mas, dentro de campo, neste início, o camisa 13 tem afastado as desconfianças.

Micael foi anunciado pelo Verdão no dia 22 de fevereiro. No primeiro jogo em que ficou à disposição já foi escolhido como titular por Abel Ferreira, que, na oportunidade, não contou com Gustavo Gómez, que esteve lesionado. Assim, Micael fez sua estreia em jogo decisivo, contra o São Bernardo, pelas quartas de final do Paulistão. Na oportunidade, o Palmeiras venceu por 3 a 0.

O sorriso no rosto de quem fez uma PARTIDAÇA e tá classificado pra final do @Paulistao! ??? pic.twitter.com/sGwo2Lhoxy ? SE Palmeiras (@Palmeiras) March 11, 2025

Após essa partida, o atleta recebeu elogios do técnico Abel Ferreira, que exaltou o "upgrade" no setor e melhora na qualidade da saída de bola, um dos pontos fortes do canhoto Micael. Com uma primeira boa impressão, seguiu no time para disputa da semifinal. Dessa vez, Gustavo Gómez, retornando de lesão na coxa esquerda, começou no banco de reservas.

Acirrando a disputa na zaga, Micael foi um dos destaques palmeirenses no duelo vencido por 1 a 0 contra o São Paulo, resultado que colocou o Verdão na final. O atleta foi importante para "anular" Calleri no ataque, ganhando os duelos aéreos e também pelo chão.

Agora, com Gustavo Gómez à disposição, podendo voltar a fazer dupla com Murilo, o técnico Abel Ferreira ganhou boa dor de cabeça para montar seu setor defensivo. O treinador começa a preparar a equipe nesta quarta-feira para a grande final do Campeonato Paulista, contra o Corinthians. O primeiro jogo acontece neste domingo, às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque.