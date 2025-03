Messi encara o Brasil? Astro vira desfalque nos EUA e preocupa Argentina

A comissão técnica da seleção argentina monitora de perto a situação de Lionel Messi, que não entra em campo pelo Inter Miami há quase duas semanas.

O que aconteceu

A situação de Messi preocupa a Argentina, segundo informou o jornal Olé na segunda-feira (10). A atual campeã do mundo enfrenta Uruguai e Brasil pelas eliminatórias da Copa do Mundo em jogos marcados para os dias 21, sexta-feira, no Centenário, e 25, terça-feira, no Monumental de Núñez.

Messi desfalcou o Inter Miami nos três últimos jogos. Ele não esteve em campo contra: Houston Dynamo, dia 2 de março, pela MLS; Cavalier SC, pela Champions da Concacaf, 6 de março; e Charlotte FC, pela MLS, 9 de março. A sua última aparição aconteceu no dia 25 de fevereiro, quando fez um dos gols da vitória de 3 a 1 sobre o Sporting Kansas City, pela Champions.

Messi está sendo poupado por conta de sobrecarga muscular, segundo o jornal argentino. A expectativa, aliás, é que ele volte a ser desfalque na quinta-feira (13), quando o Inter Miami faz o jogo de volta das oitavas de final da Champions da Concacaf contra o Cavalier, na Jamaica. O time norte-americano venceu o primeiro jogo por 2 a 0 e leva vantagem.

O técnico Javier Mascherano garantiu que Messi não tem lesão. Em coletiva após o jogo do dia 6 de março, contra o Cavalier, ele disse que o camisa 10 precisava descansar depois de jogar três em seis dias -ele foi a campo nos dias 19, 22 e 25 de fevereiro.

Eu sigo o que os médicos me dizem. Os médicos me disseram que ele não tem nenhuma lesão ou cicatriz. Ele está fadigado após jogar três partidas em seis dias