Mauro Cezar critica 'Zé Regrinhas' na arbitragem: 'Machucam o futebol'

A equipe de arbitragem de Palmeiras 1 x 0 São Paulo na semifinal do Paulistão mostrou profunda falta de conhecimento de futebol e se comportou como "Zé Regrinha", criticou o colunista Mauro Cezar Pereira no UOL News Esporte desta quarta (12).

É um total desconhecimento do que é o jogo. Como diz o Tostão, é o Zé Regrinha. Ele decora as regras, mas ele não entende a dinâmica do jogo. Para um cara desse, tudo é falta, tudo é pênalti. É bizarro e muito irritante.

Mauro Cezar

O colunista ressaltou que o árbitro Flávio Rodrigues de Souza e o VAR Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral foram suspensos há pouco tempo pela CBF por um erro grave na reta final do Brasileirão do ano passado.

Para Mauro Cezar, a dupla cometeu mais um erro crasso ao assinalar pênalti de Arboleda em Vitor Roque, convertido por Raphael Veiga

Não foi um erro normal. Não tentem transformar essa falha numa falha normal. Falhas acontecem, lances polêmicos acontecem. Isso teve repercussão internacional de um absurdo.

O áudio [do VAR] é devastador. Como é que pode um cara que ganha dinheiro para apitar o futebol e o outro para ficar olhando o vídeo achar que aquilo é pênalti? Como é possível?

Isso machuca o futebol, é uma agressão ao futebol. Aí jogos como Liverpool x PSG de ontem são como um remedinho — você passa um remédio para tratar o coitado do futebol que é esculachado por arbitragens ruins e dirigentes péssimos.

E decidiu o jogo. Você decide uma semifinal de Campeonato Paulista com dois times enormes, com uma história riquíssima, uma rivalidade gigantesca, e um cara vai lá e decide o jogo. Não foi o Raphael Veiga que decidiu o jogo -- foi o Flávio e a turma dele, eles decidiram o jogo.

Mauro Cezar

