Lucas e Alan Franco têm lesões confirmadas e não treinam em reapresentação do São Paulo

Após ser eliminado do Paulistão pelo Palmeiras na última segunda-feira, o São Paulo voltou aos treinos nesta quarta-feira, no CT da Barra Funda. Lucas e Alan Franco, que apresentaram dores no Choque-Rei, não treinaram com o elenco.

Ambos os atletas se queixaram de incômodos após a derrota de 1 a 0 no Allianz Parque. O zagueiro argentino lida com um trauma no braço esquerdo, enquanto o camisa sete apresentou um problema no joelho direito.

Os jogadores, titulares na equipe de Luis Zubeldía, iniciaram os tratamentos no Reffis Plus. Eles terão os quadro clínicos avaliados diariamente até serem liberados para o retorno aos trabalhos com o restante do elenco.

O treino contou com a presença do ex-atacante Ricardo Oliveira, que defendeu o São Paulo em 2006 e 2010. Ricardo reencontrou Lucas, com quem jogou junto em sua segunda passagem pelo Tricolor.

Os atletas com maior minutagem contra o Palmeiras permaneceram na parte interna do CT. Este grupo realizou atividades de recuperação muscular e exercícios de mobilidade.

Zubeldía e sua comissão técnica comandaram um jogo em espaço reduzido para o restante do elenco. A atividade contou com a presença do volante Luiz Gustavo, que segue aprimorando a forma física após se recuperar de lesão em um dedo do pé esquerdo.

Outra novidade foi Rodriguinho, que se recupera de dores no joelho esquerdo. O meia, em transição com a preparação física, foi a campo para trabalhos individuais.

Por fim, a reapresentação também contou com os jovens da base Igão, Maik, Alves e Lucas Ferreira. Os atletas realizaram trabalhos regenerativos após participarem da goleada de 5 a 1 sobre o Grêmio, na última segunda-feira, pelo Campeonato Brasileiro sub-20.

O elenco são-paulino retorna ao CT da Barra Funda na manhã desta quinta-feira para mais um dia de treino. A equipe volta a campo apenas no dia 30, contra o Sport, pela primeira rodada do Brasileirão. A bola rola no Morumbis a partir das 16h (de Brasília).