Leclerc destaca 'impacto positivo' com chegada de Lewis Hamilton na Ferrari

O monegasco Charles Leclerc afirmou nesta quarta-feira que a chegada do heptacampeão Lewis Hamilton à Ferrari trouxe uma mudança "super positiva" em todos os setores. Ele disse que a equipe está mais concentrada em torno do trabalho e relacionou essa mudança ao novo companheiro.

Depois que a escuderia italiana revelou o seu carro de 2025 em fevereiro deste ano, Leclerc comentou sobre o trabalho do diretor da equipe, Fred Vasseur e afirmou que o nível emocional no ambiente é o melhor possível.

"Senti que no passado talvez fôssemos um pouco mais afetados pelo que estava acontecendo ao redor da equipe. Com presença de Hamilton, agora focamos mais no nosso trabalho e não nos preocupamos com o que vem de fora", afirmou.

Ele afirmou ainda que com o ingresso de britânico, a equipe mudou de "prateleira". Empolgado em brigar pelo título desta temporada. Leclerc aposta em um ano bastante proveitoso, tanto dentro quanto fora das pistas.

"Há uma enorme empolgação. A presença do Hamilton gerou uma enorme expectativa e a dinâmica de trabalho agora é outra por parte de todos os integrantes", afirmou Leclerc.

A temporada de Fórmula 1 tem início neste fim de semana com o Grande Prêmio da Austrália. O principal desafio de todos os pilotos é tentar interromper a supremacia do holandês Max Verstappen, da Red Bull. Vencedor das quatro últimas edições, ele busca o pentacampeonato em 2025.